Slideshow

Back to Basics: Opel Astra Snel klaar

De komende weken gaan we terug naar de basis. We zetten de absolute instapper van een bepaald model op het podium om te zien wat er voor de vanafprijs allemaal wel en niet mee naar huis mag. De Opel Astra trapt de rubriek af!

Het is al vaker gezegd: de basisversie van een auto koopt eigenlijk niemand. Hoewel echt kale uitvoeringen mede daardoor niet meer bestaan, is een auto die enigszins gemiddeld is uitgevoerd vaak veel prettiger én couranter dan een uitzonderlijk eenvoudig exemplaar.

Bij Opel begrijpen ze dat maar al te goed, wat ongetwijfeld de reden is om kopers van de eenvoudige Astra Selection verder nauwelijks keuzes te bieden. De instap-Astra is er alleen in combinatie met de 1.0-benzinemotor met 105 pk en een handgeschakelde vijfbak. Dat Opel je liever in een € 2.100 duurdere Online Edition ziet stappen, blijkt wel uit het feit dat je ook qua aankleding snel klaar bent met de Selection. Sterker nog: op wat losse accessoires én de kleur na, valt er helemaal niets te kiezen.

Royal

De enige carrosseriekleur waarvoor geen meerprijs geldt, heet ironisch genoeg 'Royal Blue'. Wie liever wit heeft, moet daarvoor € 199 extra neertellen. Unieke Selection-eigenschappen zijn er in de vorm van de 16-inch wieldoppen en de grille, die in tegenstelling tot wat de bovenstaande afbeelding suggereert is ontdaan van z'n verchroomde elementen. Ook de raamlijst is zwart, maar Opel is wel zo gul om handgrepen en buitenspiegels van een kleurtje te voorzien. Koplampen en achterlichten bestaan uiteraard 'gewoon' uit halogeenpitjes. Wie led wil, moet doorsparen.

Schraperigheid

Ook in het interieur is 'take it or leave it' het devies. Opel gunt de altijd op zwart stof gezeten Selection-koper een eenvoudige radio met 4 luidsprekers, terwijl alle andere Astra's er met 6 exemplaren vandoor gaan. Een usb-aansluiting is zowaar wél aanwezig. Dat geldt niet voor een middenarmsteun, die in alle Astra's behalve deze wordt geschroefd. Selection-rijders worden de gehele rit herinnerd aan hun schraperigheid door het kunststof stuurwiel zónder knoppen. Audio bedien je in deze auto gewoon op het dashboard en cruise control is er niet. Dat dit bovendien de enige Astra is die géén automatisch dimmende binnenspiegel heeft, zegt vooral iets over de verwennerij van eerdergenoemde Online Edition. Ook de slingerramen achter zijn uniek voor de basisversie.

Helemaal overtuigd geraakt door de kwaliteiten van de Opel Astra Selection? Leuk! Doe wel voorzichtig met de sleutel die je bij aflevering krijgt aangereikt, want het is het enige volwaardige exemplaar dat je krijgt.