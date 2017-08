Slideshow

Back to Basics: Mercedes-Benz C-klasse C zonder cc

Bij een merk als Mercedes-Benz is de optielijst bijna eindeloos lang. Elke denkbare vorm van verwennerij is mogelijk, maar vandaag zeggen we resoluut ‘nee’ tegen al dat fraais. Dit is het resultaat!

Mercedes-Benz C 160

€37.983

De buren zullen alsnog even jaloers over de heg kijken als je je gloednieuwe C-klasse op de oprit parkeert, maar de kans is groot dat hun compacte hatchback beter in de spullen zit. Wie het samenstellen van zijn nieuwe C-klasse namelijk achterwege laat en in de configurator direct naar het einde doorklikt, krijgt bijvoorbeeld 'gewoon' halogeenkoplampen in het herkenbare Mercedes-front. Eenvoudige achterlichten met een enkele ledstrip zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Ook de grote ster in de grille is present, want de klassiekere grille met het logo óp de neus hoort bij het Exclusive-interieur. 16-inch lichtmetaal is dan weer wel aanwezig. De tijd dat een Mercedes met wieldoppen werd afgeleverd, is kennelijk voorbij.

Keihard

Het achterwege laten van de typeaanduiding kost niets en is wellicht het overwegen waard, want met 'C 160' maak je geen indruk op je neefjes. Deze motorversie krijgt een 1.6-viercilinder met 129 pk en een handgeschakelde zesbak mee. Dat is voor het dagelijkse ritje over de snelweg voldoende, maar juist daar komt het grootste gebrek van de basisversie keihard binnen: cruisecontrol ontbreekt. De toevoeging van de felbegeerde tempomat-hendel kost slechts 327 euro, dus het is de vraag of er één exemplaar is dat deze functie niet heeft.

Zwart-wit

Wie geen cent wenst uit te geven aan de kleurstelling, heeft bij de C-klasse viermaal zoveel keuze als bij de Astra van vorige week. Zowel wit als zwart is namelijk 'gratis', terwijl ook het met stof beklede interieur twee mogelijkheden - zwart en grijs - kent. Dat karigheid zich in deze klasse niet alleen in een meetbare hoeveelheid voorzieningen uit, blijkt uit de sierdelen, die in zwart in plaats van in fraai aluminium zijn uitgevoerd. Wel gunt Mercedes de koper van een basis-C het genoegen van een met leer bekleed stuurwiel met daarop knoppen voor de audio- en boordcomputerbediening . Een radio van het type 'Audio 20 CD', met twee usb-poorten en Bluetooth, is standaard. Dat geldt niet voor navigatie, waarvoor minimaal €1.029 moet worden bijbetaald. Ook de klimaatregeling is met zijn enkele zone van de eenvoudige soort, maar vooruit: het gaat alsnog om een automatisch systeem.

Klokje

Al met al oogt het binnenste van deze C-klasse lang niet onaardig, maar zo fraai als op de persfoto's is het bij lange na niet. Wil je bijvoorbeeld genieten van de aanblik van dat fraaie, klassiek ogende analoge klokje op de middenconsole? Voor niets gaat de zon op: € 61 alstublieft. Instappen zonder de sleutel te hanteren? Kan, maar dan dient wel het keyless-go-comfortpakket van € 1.089 te worden aangevinkt. Een automatisch dimmende binnenspiegel, het kiezen van verschillende rijprogramma's, een regensensor? Vergeet het maar. Ook op het gebied van praktisch gebruiksgemak laat de basis-C te wensen over. Lange spullen meenemen kun je bijvoorbeeld vergeten, want de neerklapbare achterbank is optioneel.

Op de ontbrekende cruisecontrol na is er best te leven met de eenvoudigste C-klasse, maar toch lijkt het ons verstandig om wat optiepakketten aan te vinken. Voor € 2.495 monteert Mercedes-Benz bijvoorbeeld het Premium Pakket, dat onder meer een dodehoekassistent, de neerklapbare achterbankleuning, een opbergpakket, navigatie, stoelverwarming, automatisch dimmende spiegels en een parkeerhulp omvat. Is dat zijn geld waard, of zou jij er met plezier met de instapper vandoor gaan?