Back to Basics: Ford Ka+ Ka+niets

De Ford Ka+ is van de andere kant van de wereld naar Europa gekomen om de strijd aan te gaan in de budgetmarkt. De lage instapprijs maakt daar geen geheim van, maar als je het bij die prijs laat, moet je standaard ook wel laag liggen.

Ford Ka+ Trend Essential 70 pk (€ 13.295)



Om te beginnen houdt de goedkoopste Ka+ het qua kleur al gelijk lekker simpel. Oxford White is wat je kunt krijgen, speelsere kleuren zitten er niet in. Voor € 200 extra heb je hem in het geel, wat hem gelijk een stuk meer smoel geeft. Maar goed, we houden het zo goedkoop mogelijk. Qua bekleding hoef je in elk geval niets te missen, want daarbij is er maar één keuze mogelijk.



De instapversie (de Trend Essential) heeft verder de standaard 1.2-viercilinder als krachtbron, uiteraard in de minst krachtige versie. De 70 pk sterke motor zal de Ka+ prima van A naar B brengen, maar verder hoef je er niet veel van te verwachten. Tijdens onze rijtest bleek al dat de Ka+ met dit motortje zeker geen scheurijzer is.



Opties? Die zijn er überhaupt niet.

Terug naar het aankleden van deze basis-Ka+. Eerder zat er al niks anders op dan een leukere kleur achterwege te laten, maar bij de optielijst zijn we helemaal snel klaar. Er is bij de Trend Essential namelijk niets te kiezen. De op stalen 15-inchwielen (met wieldoppen, hoe weelderig) geplaatste Ka+ heeft standaard op afstand bedienbare centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen (alleen aan de voorkant, achterin gaat dat met de hand), elektrisch verstelbare zijspiegels, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en mistlampen vóór. Op de foto zie je overigens het interieur van de Ka+ inclusief diverse opties. In de configurator lijkt alleen dat interieur zichtbaar, stel je dus voor dat er nog een aantal zaken ontbreken. Hieronder meer over wat je in elk geval niet zult aantreffen.



Wat ga je missen?

De belangrijkste zaken die je mist in de basisuitvoering zijn de radio-cd-speler met het 4,2-inch kleurenscherm, airconditioning, cruisecontrol en Sync, waarmee je telefoon te verbinden is met het audiosysteem van de auto. In de 'kaalste' Ka+ moet je je oude autoradio dus overhevelen, hoewel er daarvoor (inclusief twee speakers) al wel voorbereiding is aangebracht. Met warm weer zit er niks anders op dan je raam wat verder open te doen. Als je achterin zit, gaat dat zoals gezegd met de hand.