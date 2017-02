Slideshow

BAC naar Verenigde Staten Lokale productie van de Mono

Het Engelse Briggs Automotive Company, beter bekend als BAC, heeft nu ook zijn vleugels uitgeslagen in de Verenigde Staten.

Je zal maar in de Verenigde Staten wonen en lucht hebben gekregen van BAC's Mono. Tot op heden was je voor je met wapperende haren en verbrand rubber gevulde avonturen aangewezen op partners van BAC in de Verenigde Staten. Daar komt verandering in nu BAC heeft aangekondigd zijn Mono ook in de Verenigde Staten te assembleren voor de lokale markt. Ook voor onderhoud kun je voortaan bij BAC's afdeling in Californië.

Het in 2009 opgerichte en in Liverpool gevestigde BAC heeft slechts één auto op de bestellijst staan: de Mono. De extreme eenzitter wordt sinds 2011 gebouwd en maakt veelvuldig gebruik van koolstofvezel. Zodoende weegt de bijna skelter-achtige Mono nog geen 550 kilo. Een 2,3-liter metende viercilinder van van Cosworth levert 289 pk en 279 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 2,8 seconden.