AutoWeek-lezer spot Mitsubishi Eclipse Cross De concurrentie achterna

AutoWeek-lezer Frits Smit kwam op de Autobahn de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross tegen en stuurde ons de foto's toe!

Het is altijd leuk als lezers onderweg iets bijzonders tegenkomen en ons de foto's sturen. Vandaag kunnen we daardoor al een eerste blik werpen op de Eclipse Cross. De nieuwkomer is nog stevig ingepakt met camouflagemateriaal, maar er kan geen twijfel over bestaan dat het om de compacte SUV gaat. De Eclipse Cross, die boven de ASX in het gamma komt te staan, heeft zijn pijlen gericht op auto's als de Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 en Seat Ateca. Die laatste rijdt op de foto's voor de Mitsubishi uit en dat is waarschijnlijk geen toeval.



Volgens onze collega's van AutoBild komt de Eclipse Cross met een nieuwe, geblazen 1,5-liter benzinemotor als instapper en houdt het motorenaanbod op bij een 2,2-liter diesel. Qua uiterlijk borduurt de auto voort op de XR-PHEV II Concept van twee jaar geleden en AutoBild spreekt over een lengte van 4,5 meter. Daarmee is-ie net iets langer dan de Ateca voor hem. Of de Eclipse Cross net als zijn grotere broer, de Outlander, ook als hybride komt, valt nog te bezien. Tijdens de Autosalon van Genève gaat het doek er officieel van af.