AutoWeek-lezer spot: driemaal BMW! 3-serie, X5 én '8-serie' in beeld

AutoWeek-lezer Luc Bertolo liep in Monaco een familie ingepakte BMW's tegen het lijf. Gelukkig had de hobbyfotograaf zijn camera in de aanslag!

Monaco is een plek vol exotische auto's, een locatie waar menig autoliefhebber zijn hart kan ophalen aan extreem duur en/of extreem zeldzame modellen. Als autofabrikant zo op papier niet de beste locatie om je ingepakte modellen los te laten...

Hoewel, alle aandacht is natuurlijk mooi meegenomen, moet BMW gedacht hebben. Dankzij AutoWeek-lezer Luc Bertolo hebben we niet alleen de nieuwe 3-serie, maar ook een nieuwe '8-serie' en de nieuwe X5 in beeld.

3-serie

BMW pakt stevig door met het vernieuwen van zijn modellengamma. De 5- en 7-serie zijn beiden nog kakelvers, maar ook kleinere broer 3-serie is in zijn huidige vorm zo'n zes jaar oud en een facelift heeft de dreier al eens ontvangen. Tijd voor een nieuwe generatie. De volgende 3-serie komt op BMW's modulaire CLAR-basis te staan, iets dat uiteraard voor een gewichtsreductie zal zorgen. Voor het ontwerp kiest BMW het bekende en succesvolle recept: een lange motorkap, een relatief korte kont en ver naar voren geplaatste voorwielen.

'8-serie'

De coupé die Luc Bertolo op de foto wist te zetten, is een op stapel staande sportieve GT van BMW. Hoe de auto precies gepositioneerd gaat worden, valt nog te bezien. Naar verluidt wordt de huidige 6-serie opgevolgd door een model dat meer richting Jaguar F-Type en Porsche 911 moet kruipen. Hoger op de ladder komt een luxueuze coupé te staan, een auto die hier op de foto te zien is en mogelijk 8-serie gaat heten. Die aanduiding is overigens nog niet officieel bevestigd, dus zeker weten doen we het helaas niet.

X5

Achter de schermen werkt BMW hard aan de komst van een concurrent voor auto's als de Land Rover Range Rover en de GLS-klasse van Mercedes-Benz. Die kolos gaat X7 heten, een auto die als grotere broer van de X5 gaat dienen. Die laatste wordt over niet al te lange tijd alweer vervangen door een nieuwe generatie. Daarmee is BMW opmerkelijk snel met het vervangen van zijn SUV. De huidige generatie is sinds 2013 in de showrooms te vinden en zou volgend jaar na zo'n vijf jaar al met pensioen gaan.