AutoWeek-lezer spot: Audi Q5 e-tron Het nieuws zit onderhuids

Sem Erdhuizen kwam tijdens zijn vakantie een Audi Q5 tegen met wat hints naar een bijzondere aandrijflijn. Het blijkt om plug-inversie e-tron te gaan.

Sem was scherp toen hij de auto tegenkwam, want veel is er niet te zien aan deze zwarte Q5. De vraag rijst waarom Audi de typeplaatjes, feitelijk de enige elementen die de aandrijflijn van dit exemplaar verklappen, niet gewoon achterwege heeft gelaten. Nu ze op amateuristische wijze zijn afgeplakt, weten we in ieder geval dat de plug-in hybride Q5 aanstaande is.

De Q5 e-tron volgt het traditionele e-tron-recept, wat betekent dat een efficiënte brandstofmotor wordt gecombineerd met een elektromotor, een accupakket en een oplaadmogelijkheid. Audi heeft de neiging om z'n plug-ins qua vermogen goed te bedelen en ze bovenin het gamma te plaatsen, dus dat zal bij de Q5 niet anders zijn. De auto krijgt waarschijnlijk een 2.0 TFSI met zo'n 200 pk onder de kap. In tegenstelling tot de Q7 krijgt de Q5 e-tron geen dieselmotor onder de kap.

Aan concurrentie heeft de 'schone' Q5 in ieder geval geen gebrek. Volvo heeft een kersverse XC60 T8 in de showroom staan, Mercedes-Benz levert de GLC als GLC 350e en BMW komt in de nabije toekomst ongetwijfeld met een vergelijkbare auto op basis van de nieuwe X3. Ook een volledig elektrische versie van dat model zit in het vat, een auto die op zijn beurt weer concurreert met Audi's EV-SUV e-tron, die rond 2019 verschijnt.