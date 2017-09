Slideshow

AutoWeek bundelt krachten met Findio AutoWeek partner van Circuit Zandvoort

Wie autosport zegt, zegt natuurlijk Circuit Zandvoort. Met gepaste trots kunnen we dan ook melden dat AutoWeek samen met Findio voor Auto aantreedt als alliantiepartner van dé Nederlandse autosport- en eventlocatie.

Het internationaal vermaarde Circuit Zandvoort gaat met zijn tijd mee en blijft zich ontwikkelen. Onlangs is de racetrack bijvoorbeeld voorzien van een verse laag asfalt, maar er is bijvoorbeeld ook een nieuw restaurant op het terrein geopend. Daarnaast zijn de vip-boxen flink onder handen genomen, zodat je voortaan geheel in stijl van de race kunt genieten. Kortom, het legendarische racepark is weer helemaal klaar voor te toekomst!

Om dit heuglijke feit te ondersteunen, bundelen AutoWeek en Findio voor Auto de krachten met Circuit Zandvoort. AutoWeek en Findio voor Auto zijn de komende jaren dan ook duidelijk aanwezig op en rond het circuit in Zandvoort, een plek die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot eventlocatie met een focus op auto's, autosport en lifestyle.

Koninklijk gezelschap

Het nieuwe partnership werd zaterdag tijdens de Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort bezegeld door Sanoma-CEO Peter de Mönnink, Findio-CCO Robert Doornbos en Findio-CFO Bert Bijsterbosch. Dit alles onder toeziend oog van niemand anders dan prins Bernhard van Oranje, eigenaar van Circuit Zandvoort. De Mönnink: "Met deze samenwerking onderstrepen we de kracht van het merk AutoWeek en onze intentie om in deze markt een vooraanstaande rol te blijven spelen. Zowel Circuit Zandvoort als Findio voor Auto reflecteert die ambitie."

Findio-COO Doornbos onderstreept dat: "Bij Findio voor Auto zijn we trots op de samenwerking met AutoWeek. We geloven in de toekomst van de autosport in Nederland en dragen Circuit Zandvoort graag een warm hart toe."