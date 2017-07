Slideshow

Autoverkopen Rusland in de lift Stijgende lijn na historisch dieptepunt

In juni zijn er in Rusland 15 procent meer nieuwe auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook de gehele eerste helft van 2017 eindigt er in de plus, wat het einde van een lange neergaande lijn betekent.

"Russische automarkt op treurige diepte", kopten we in januari. In 2016 bleken er 11 procent minder auto's te zijn verkocht dan in 2015, toen de Russen zelfs een daling van 25 procent ten opzichte van 2014 moesten noteren. Inmiddels is het tij kennelijk gekeerd, want Reuters meldt dat er in de eerste helft van 2017 juist een plus van 6,9 procent kan worden geregistreerd. De maand juni doet het met 15 procent zelfs nog iets beter.

Afgelopen maand kwamen er 141.084 nieuwe auto's bij op de Russische wegen. Het populairste model in deze maand was de Lada Granta, maar over het gehele eerste halfjaar gaat Kia's Rio er met de eer vandoor. De nieuwe Lada Vesta heeft over aandacht ook geen klagen, en gaat er dit jaar tot nu toe met de derde plaats vandoor.