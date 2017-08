Slideshow

Autoverkopen in juli in de plus Stijging van 5,5 procent

In juli dit jaar zijn 32.735 nieuwe personenauto's verkocht. Dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Dat brengt het totaal aantal verkochte auto's dit jaar op 258.912 exemplaren. Vergelijken we dat met dezelfde zeven maanden van 2017, dan is een stijging van 15,1 procent waar te nemen.

Zoals verwacht zorgt het verdwijnen van fiscale voordelen voor plug-in hybrides voor minder vraag naar auto's met een dergelijke aandrijflijn. De stekkerhybrides zijn goed voor nog geen vijf procent van het totaal aantal verkochte auto's. Vorig jaar lag dit aandeel nog op zo'n 8 procent terwijl het in 2015 op liefst 13 procent lag. Wie anno 2017 nog een lagere bijtellingscategorie ambieert, is aangewezen op EV's. Het aandeel volledig elektrische auto's in de verkoopcijfers van 2017 ligt nu op 1,5 procent, terwijl dat in 2015 nog op 0,7 procent lag. Driekwart van alle verkochte auto's heeft een benzinemotor. Naar verwachting worden er dit jaar 415.000 auto's verkocht.

De Volkswagen Polo ging in juli met 1.189 verkochte exemplaren het vaakst over de toonbank, gevolgd door de Golf (en de Sportsvan) die 993 keer werden geregistreerd. De Kia Picanto sluit met 881 verkochte exemplaren de top drie af. Plek vier en vijf zijn voor respectievelijk de Opel Astra (827 stuks) en de Volkswagen Up (818 stuks). De top-5 populairste merken start met Volkswagen. Plek twee tot en met vijf worden ingenomen door Opel, Peugeot, Renault en Toyota.