Autoverkoop in april met 6 procent toegenomen Clio aan kop

De Nederlandse autoverkopen zijn in april weer aangetrokken. Vorige maand vonden ruim 6 procent meer nieuwe personenauto's een warm thuis ten opzichte van vorig jaar.

In april dit jaar zijn 29.360 nieuwe personenauto's verkocht. In april 2016 stond de teller op 27.610 stuks. Daarmee zijn de verkopen met 6,3 procent gestegen.

In de maanden januari tot en met april komen de verkopen uit op 149.100 stuks. Kijken we naar het eerste kwartaal van 2016, dan zien we dat de cijfers destijds op 125.975 stuks bleven steken. Daarmee ligt de personenautoverkoop dit jaar al 18,5 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd.

Renault was in april bovenaan de verkooplijst te vinden. Met 3.223 verkochte exemplaren had het merk een marktaandeel 11 procent. Op plek twee vinden we Volkswagen met 2.890 verkochte auto's, goed voor een marktaandeel van net geen 10 procent. Opel, Peugeot en Ford sluiten de top 5 af met respectievelijk 2.208, 2.191 en 1.901 verkochte auto's.

Renaults Clio was in april met 996 verkochte exemplaren het populairste model, gevolgd door de Kia Picanto (809 stuks), de Volkswagen Up (755 stuks), de Opel Karl (755 stuks) en de Renault Captur (718 stuks).