Auto's zonder bestuurder op proef de weg op Wetsvoorstel voor legalisering ingediend

Zelfrijdende voertuigen mogen binnenkort op proef zonder bestuurder de openbare weg op, als het aan het kabinet ligt. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) legt de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor dat zulke experimenten toestaat.

"Je kunt straks in heel Nederland gaan oefenen met de allernieuwste varianten voertuigen", zei Schultz vrijdag. Tot dusver kon dat niet, "omdat we nog ouderwetse wetten hadden die bijvoorbeeld bepalen dat een voertuig een stuur en een rem moet hebben en een bestuurder."

Proeven met autonoom rijden, waarbij de auto sommige taken van de automobilist overneemt, waren al wel beperkt mogelijk. Er moest nog altijd een bestuurder in de auto zitten. Schultz wil nu een volgende stap nemen. Een autofabrikant die met een voertuig zonder bestuurder de weg op wil, moet daarvoor straks wel toestemming vragen. Bovendien moet een bestuurder nog op afstand de vinger aan de pols houden.

Schultz verwacht veel van de zelfrijdende auto. Doordat ze dichter op elkaar kunnen rijden dan gewone auto's passen er meer op de weg, en dat kan files schelen. Zelfrijdende auto's zijn ook nog eens veiliger en verbruiken minder brandstof. Dat maakt ze goedkoper en minder schadelijk voor het milieu.

"We lopen hierin weer voorop", aldus de minister. "Dat is ook weer belangrijk voor onze industrie." Vorige week spraken Nederland en een groot aantal EU-landen af zo snel mogelijk grootschalig te gaan oefenen met zelfrijdende voertuigen. Ze kwamen ook overeen dat zelfrijdend vervoer in 2019 ook de grens over moet kunnen.

RAI Vereniging is blij met het voornemen van de minister. "De auto-industrie is wereldwijd druk bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en daarvoor is het van groot belang om ook ruimte te krijgen om in de praktijk deze techniek te testen", aldus de de autobrancheorganisatie.

In gesprek met AutoWeek gaf de minister in april 2016 al aan dat Nederland graag voorop wil lopen op het gebied van autonoom rijden en dat dat om aanpassing van de nodige regels vraagt. Dat gesprek, inclusief een rit in een 'autonome' Tesla, zie je hier: