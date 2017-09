Slideshow

Autonoom rijden: dit zijn de niveaus Van doe het zelf naar Robobob

Autonoom rijden is een van de hoofdthema's van de IAA Frankfurt 2017. Bijna elke fabrikant belooft zelfrijdende wonderen. Daarbij smijten ze met allerlei niveaus. Een mooie gelegenheid om op een rijtje te zetten wat die precies inhouden.

Autonoom rijden is op de keper beschouwd niets meer of minder dan een combinatie van (veelal reeds bestaande) hulpmiddelen. De samenstelling bepaalt hoe autonoom een auto werkelijk is. Dit kan tot verwarring leiden, zoals bij Tesla's Autopilot, een naam die bij sommigen onterecht volledige automie suggereert. Om hier duidelijkheid in te verschaffen hanteert het Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) een zestal levels of niveaus, die door de fabrikanten inmiddels min of meer als standaard gelden. Bij de presentatie van autonome auto's wordt dan ook met die niveaus gesmeten, dus is het handig ze op een rijtje te hebben:

Niveau 0

De mens heeft de volledige controle. Eventuele aanwezigheid van passieve hulpmiddelen doet daar niets aan af; autorijden zoals we dat meer dan een eeuw gewend zijn.

Niveau 1

De mens heeft controle, maar kan zich desgewenst laten helpen door een enkel actief systeem, zoals automatisch bijsturende rijbaanhulp of adaptieve cruise control.

Niveau 2

De bestuurder kan tijdens het rijden zowel stuur als gaspedaal loslaten, maar moet te allen tijden de controle kunnen overnemen. Denk aan auto's met actieve rijbaanhulp in combinatie met cruise control. Dit level wordt ook wel hands off genoemd.

Niveau 3

Op relatief eenvoudige trajecten (snelwegen, bekend (gedetailleerd in kaart gebracht) gebied) kan de bestuurder zijn aandacht elders verleggen. Vandaar wordt level 3 ook wel eyes off genoemd. In complexere situaties echter is de bestuurder zelf in charge.

Niveau 4

Vanaf dit level mag een auto volledig autonoom heten. Alle veiligheidsbepalende functies worden tijdens de volledige rit bediend door de elektronica. Alleen onder extreme omstandigheden, zoals zeer slecht weer en/of wegdek, moet de mens nog ingrijpen.

Niveau 5

Op dit allerhoogste level, ook mind off genaamd, is de auto onder alle omstandigheden net zo capabel of zelfs bekwamer dan de mens. Dit is het niveau waarop je de hele rit achterstevoren gezeten je krantje kunt lezen, een film kijken of zelfs slapen. En je wellicht, mits de wetgeving daar ooit in meegaat, na een avondje doorzakken niet meer op zoek hoeft naar een taxi of bob; de ultieme Robobob.