Autonome Opel onderweg Oude Insignia met nieuwe techniek

Opel laat in september dit jaar een Insignia zien die in staat is om zichzelf geheel autonoom te redden op de snelweg.

Opel maakt deel uit van Ko-HAF, Kooperatives hochautomatisiertes Fahren, een collectief dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van autonome techniek. Het startschot voor het project klonk medio 2015 en in november dit jaar wordt er een eind aan gebreid. Voor het zo ver is, krijgen we van Opel een autonome Insignia te zien, een exemplaar van de vorige generatie.

Opel houdt zich tijdens het project naar eigen zeggen vooral bezig met het ontwikkelen van digitale kaarten en de wijze waarop de auto de besturing weer terug in handen geeft van de bestuurder indien daar om gevraagd wordt. Ook ontwikkelt Opel een systeem dat de bestuurder in de gaten houdt op het moment dat de auto in autonome modus rondgaat. Ook de ontwikkeling van een prototype dat zich op de snelweg moet kunnen redden, maakt deel uit van Opels takenpakket. In september krijgen we de testauto te zien.

Opel maakt sinds kort uit van de PSA Groep, een concern dat op zijn beurt ook bezig is met de ontwikkeling van autonome techniek. Peugeot omarmt nuTommy, een specialist in software voor autonome auto's, voor de ontwikkeling van zijn zelfsturende modellen. PSA Groep heeft de 3008 als uitverkorene aangewezen. De cross-over zal in september geheel zelfstandig in de straten van Singapore te zien zijn.

De ontwikkeling van autonome auto's maakt bij het Franse concern deel uit van het Push to Pass-programma, de groeistrategie van de PSA Groep. Als de tests in Singapore met succes zijn afgerond, wil zowel de PSA Groep als nuTommy ook in andere grote steden gaan testen.