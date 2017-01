Slideshow

Autonome BMW 5-serie in Las Vegas Belangrijke demonstratieritjes

BMW houdt het niet bij het aankondigen van een autonome testvloot. Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) laat BMW namelijk een volledig autonome 5-serie rijden.

Officieel noemt BMW zijn zelfstandig rijdende 5-serie nog een prototype, al lijkt de sedan op het stickerwerk na 'gewoon' een fünfer. BMW zegt zijn semi-autonome technieken zodanig te hebben doorontwikkeld dat de auto in staat is zich op bepaalde wegen op eigen houtje door het verkeer te bewegen.

Wie zich in Passenger-mode door de BMW laat rondrijden, kan via apps als Amazone Prime video's kijken. De 5-serie is daarvan op de hoogte en dimt bijvoorbeeld zelf de interieurverlichting of activeert de zonneschermen. De 5-serie kan zelf een parkeerplek uitzoeken, ook als je de auto al hebt verlaten. Via een telefoonapplicatie is de auto naar zijn parkeervak te sturen. Met een druk op de knop is de 5-serie ook weer op te roepen.

Het zal nog even duren voor BMW een volledig autonome auto op de markt brengt. In 2021 gaat het gebeuren met de iNext. Daarna zullen ook andere merken van de BMW Group een autonome auto in de line-up krijgen.