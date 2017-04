Slideshow

Automarkt VS iets bekoeld Vooral compacte auto's deden het slecht

Ford, Honda, Toyota en Fiat Chrysler zullen met weinig genoegen terugkijken op de autoverkopen van afgelopen maand in de Verenigde Staten. Uit de maandag gepubliceerde verkoopcijfers over de maand maart blijkt dat vrijwel alle merken minder auto's aan de man brachten dan een jaar eerder.

Vooral de verkopen van compacte auto's bleven achter. Maar ook het aantal sedans dat aan de man werd gebracht viel tegen. Ford zag zijn verkopen vorige maand op jaarbasis 7,2 procent lager uitvallen. Daarmee was de min sterker dan de 5,9 procent die kenners over het algemeen voorzagen. Honda zag de verkopen met 0,7 procent dalen, waar op een plus van bijna 5 procent werd gerekend. Ook Fiat Chrysler (min 5 procent) en Toyota (min 2,1 procent) wisten niet aan de verwachtingen te voldoen.

General Motors verkocht afgelopen maand wel meer auto's dan een jaar eerder. Toch viel de stijging van 1,6 procent tegen gelet op de plus van 7 procent die door de bank genomen werd voorzien.

Nissan deed het met een verkoopplus van 3 procent evenals GM beter dan een jaar eerder. Ook wisten de Japanners ook de gemiddelde verwachtingen van analisten te overtreffen.

Het jaar 2016 was qua verkopen in de VS een recordjaar. Dat kwam vooral door het sterke slot. De maand maart ging vorig jaar de boeken in als de slechtste van de twaalf maanden. Dat kwam onder meer doordat de paasvakantie vorig jaar vroeg viel. Mede daardoor was de algemene verwachting dat verkopen in de lift zouden zitten.