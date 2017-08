Slideshow

Autobranche in de lift Vooral meer nieuwverkoop

Bedrijven die actief zijn in de markt voor auto's en motoren hebben hun omzet in het tweede kwartaal gemiddeld met 5 procent zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de verkoop van nieuwe auto's bleek de motor achter de omzetgroei, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook autoservicebedrijven deden het volgens het statistiekbureau goed.

In de autosector was in het tweede kwartaal, net als in de eerste drie maanden van het jaar, sprake van groei. Vooral importeurs van personenauto's droegen daaraan bij. Dat resulteerde ook in een forse verkoopstijging van nieuwe auto's.

In de motorenbranche was in het afgelopen kwartaal sprake van groei na een dip in de omzet in de eerste maanden van het jaar. Met een omzetstijging van 8 procent in de maanden april, mei en juni was er sprake van het hoogste omzetniveau deze eeuw, aldus het CBS.

Handelaren in auto-onderdelen en de bedrijfsautobranche deden in het tweede kwartaal minder goede zaken. Bij de bedrijfsautobranche was sprake van een omzetdaling met 1 procent op jaarbasis. Voor de handelaren in onderdelen was sprake van een min van 4 procent in de periode.

De omzet van autoservicebedrijven ligt volgens het CBS bijna op het niveau van voor de crisis. Tussen 2011 en 2015 was sprake was van een fikse omzetdaling. De afgelopen twee jaar is de weg omhoog weer ingezet. Aan de ene kant profiteren de servicebedrijven van het groeiende wagenpark. Daarnaast worden personenauto's gemiddeld ouder, terwijl oudere auto's vaak meer onderhoud nodig hebben.