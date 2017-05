Slideshow

Autobranche heeft meeste werk sinds 2008 'Aantal vacatures met bijna helft toegenmoen'

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in de autosector veel werk te vinden is. Het aantal openstaande vacatures is in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna de helft toegenomen vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Dat betekent dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 3.700 vacatures in de auto- en motorbranche te vinden waren, het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2008. Zetten we het eerste kwartaal naast het laatste kwartaal van vorig jaar, dan valt een groei van het aantal openstaande vacatures van 1.200 stuks waar te nemen.

Volgens het CBS is de groei van het aantal vacatures in lijn met de verwachtingen van ondernemers in de auto- en motorbranche. Voor het tweede kwartaal van dit jaar zijn de ondernemers positief gestemd. Zo'n 6 procent van de ondernemers verwacht het personeelsbestand uit te gaan breiden.

Gelukkig voor de branche gaat het financieel aardig voor de wind. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name in de personenautobranche werd meer omzet geboekt (+12 procent). De omzetstijging hangt samen met een toename van het aantal nieuw verkochte personenauto's. Zo werden in het eerste kwartaal zo'n 23 procent meer auto's op naam gezet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Minder positief zijn de cijfers van de bedrijfsautobranche. De omzet daalde voor deze sector met 1,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het is voor het eerst in twee jaar dat de omzet in de bedrijfsautobranche daalt.