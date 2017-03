Slideshow

Audi's waarschuwen elkaar voor gevaar Nog dit jaar slimmere communicatie tussen Audi's

Audi gaat nog dit jaar auto's leveren met een vernieuwde versie van Audi Connect, waarmee auto's elkaar handiger kunnen waarschuwen voor gevaarlijke omstandigheden.

Wanneer een auto verderop ergens de hoek om gaat en daar ineens een ongeluk tegenkomt, wil je dat graag weten. Dan kies je zelf wel voor een andere route. Nog handiger is het als er vlak voor je ineens keihard geremd wordt en je op tijd gewaarschuwd wordt, voordat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Dat soort informatie wil Audi zo snel mogelijk van auto tot auto doorgeven. Middels het zogenoemde LTE Advanced netwerk moeten auto's volgens Audi sneller dan voorheen dit soort data kunnen uitwisselen.



Er wordt momenteel al met het vernieuwde systeem geëxperimenteerd op de Duitse Autobahn. Wanneer er voldoende bereik is, wordt de data via een centraal systeem gecategoriseerd en slim verdeeld over de aangesloten auto's. Bij een minder bereik wordt die stap overgeslagen.



Verder moet een nieuw systeem ervoor zorgen dat er sneller gereageerd kan worden op een mogelijke diefstal van een Audi. Via de bijbehorende smartphone-app wordt er automatisch een bericht gestuurd als het alarm van de auto afgaat. Er is dan direct te zien wat de snelste route naar de auto is, om het gespuis tegen te houden.