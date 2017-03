Slideshow

Audi zet vol in op SUV's Zeven modellen in 2019

Met de komst van de Q2 heeft Audi een vierde SUV aan z’n line-up toegevoegd. Dat blijkt nog lang niet genoeg, want in 2019 moeten er maar liefst zeven hoogpotigen op de prijslijst staan.

Een jaar geleden presenteerden we op deze site een lijst met daarop de verschillende modellen van Audi, BMW en Mercedes-Benz. De Duitse premium-merken lijken elkaar namelijk de tent uit te vechten als het gaat om het opvullen van niches, dus het was tijd voor wat orde in de chaos.

Destijds bleek dat Audi z'n twee concurrenten met name op SUV-gebied niet helemaal kan bijbenen. Mercedes en BMW leveren van nagenoeg iedere SUV een coupévariant: een sportievere versie met aflopende daklijn. Bij Audi ontbreken deze X4- en X6-achtigen vooralsnog. Ook op de grote GLS-klasse van Mercedes heeft Audi geen antwoord, net als BMW trouwens, al staat daar de kleinere Q2 tegenover.

Om het tij te keren, wil Audi volgens berichtgeving van Automotive News in de komende drie jaar met drie nieuwe modellen komen. De eerste is de Q8, waarvan we onlangs een tweede conceptversie te zien kregen. De Q8 wordt voor de Q7 wat de X6 voor de X5 is: een sportievere, duurdere broer.

De tweede nieuwkomer is de Q4, waarvan de komst eerder deze maand werd bevestigd. Ook dit is een coupéachtige SUV, die de strijd moet aangaan met Land Rover Evoque. Een inhaalslag met BMW zit er niet in, want dat merk stoomt voor dit segment de X2 klaar.

De derde nieuwe Audi-SUV is minder voor de hand liggend, maar een X4- en GLC Coupé-concurrent met de naam Q6 lijkt logisch. In de vorm van de h-Tron Quattro Concept en de e-Tron Quattro Concept zijn ook van die auto's al voorbodes gesignaleerd. Wel ligt de nadruk bij die studiemodellen erg op de aandrijflijn, wat zou kunnen betekenen dat Audi de Q6 als een concurrent voor de modellen van Tesla en voor Jaguars toekomstige elektrische SUV i-Pace presenteert. Aanvankelijk leek het erop dat de productieversie van de Q6 nog in 2016 op de markt zou verschijnen, maar Audi heeft zich in dat jaar op de nieuwe Q5 geconcentreerd. Nu die auto er is, kan het merk aan de uitbreiding gaan beginnen.