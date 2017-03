Slideshow

Audi zet A4-productie in Ingolstadt stil Brand bij toeleverancier zorgt voor tijdelijke stop

Audi zet in de fabriek in thuisbasis Ingolstadt de productie van de A4 en A5 stil. De reden is een brand bij een toeleverancier, die daardoor tijdelijk niet aan de afspraken kan voldoen.

De productiestop leidt niet tot blije gezichten in Ingolstadt, want de fabriek is de belangrijkste productiefaciliteit voor de A4 en A5. Samen zijn de modellen er goed voor 1.400 auto's per dag, meldt persbureau Reuters. Aangezien Audi verwacht dat de productiestop pas donderdag voorbij is, levert het incident een 'verlies' van 5.600 auto's op.

Voor de medewerkers blijft dit evenmin zonder gevolgen. 8.500 van de 43.000 fabrieksarbeiders blijven tot donderdag thuis. De productie in Audi's andere Duitse A4- en A5-fabriek, in Neckarsulm, draait wel door.