Audi toont opnieuw zijaanzicht nieuwe A8 Vlaggenschip schemert door

Begin volgende week trekt Audi het doek van de vierde generatie van de A8. Vandaag brengt Audi zijn nieuwe topsedan opnieuw onder de aandacht.

Medio vorige maand toonde Audi al het silhouet van de nieuwe A8 en het is opnieuw het zijaanzicht van de vierde generatie A8 dat vandaag wordt getoond. Vandaag valt er gelukkig meer te zien dan drie weken geleden.

We hebben de helderheid en het contrast van de foto die Audi de wereld in heeft gestuurd een kleine digitale poetsbeurt gegeven. Het enorme achterportier dat daardoor zichtbaar wordt, geeft weg dat Audi de A8L in de duisternis heeft gezet. We zien de van oled-techniek voorziene achterlichtunits en de scherp ingetekende verlichting in de koplampunits duidelijk naar voren komen. De wijze waarop de lijn van de C-stijl afloopt in de eveneens ietwat aflopende kofferklep doet denken aan het ontwerp dat Audi de A4 heeft meegegeven.

We weten al dat Audi zijn nieuwe A8 op het MLBevo-platform parkeert, een basis die voor een gewichtsreductie van zo'n 200 kilo gaat zorgen. Audi heeft al laten weten dat de toplimo een nieuwe versie van de digitale Virtual Cockpit krijgt én dat de auto semi-autonoom door het verkeer kan gaan. De technici uit Ingolstadt geven de nieuwe A8 verder een 'actief onderstel', dat zich aanpast op op de route liggende oneffenheden. Mercedes-Benz noemt een dergelijk systeem Active Body Control. Onder de kap verwachten we - naast de al bevestigde 6,0-liter W12 - uiteraard weer een selectie benzine- en dieselmotoren tegen te komen.

Op 11 juli weten we meer, want dan wordt de A8 in Barcelona aan de wereld voorgesteld.