Slideshow

Audi S5 volgens Abt 425 pk voor voorlopige A5-topper

Autoland wacht nog op de onthulling van de Audi RS5. Om het wachten op die nieuwe topversie te verzachten, heeft Abt zich op de S5 gestort.

In november schoof Audi de nieuwe A5 Coupé en Cabriolet naar voren, een moment waarbij we direct kennismaakten met de 354 pk sterke S5. De Audi-adepten van Abt hebben de 3.0 TFSI een aardige krachtkuur gegeven.

Abt schroeft het vermogen van de S5 Coupé op tot 425 pk en 550 Nm, een toename van zo'n 20 procent ten opzichte van de S5 die Audi bij je aflevert. Abt zet 19- en 20-inch grote wielen op de bestellijst, exemplaren die leverbaar zijn in mat en glanzend zwart. De naar tuningmaatstaven subtiele bodykit op de foto is optioneel te krijgen. Abt houdt nog even onder de pet hoe rap zijn S5 is. Het standaardexemplaar is in ieder geval al in staat om in 4,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Daar zal deze krachtigere versie uiteraard nog iets van af weten te snoepen.