Audi Q8 opnieuw in beeld Q7 met sportieve aspiraties gesnapt

Voor de tweede keer heeft onze spionagefotograaf de Audi Q8 in beeld gekregen. Ditmaal zien we de coupébroer van de Q7 bij daglicht.

Tijdens de North American International Auto Show presenteerde Audi de Q8 Concept, een auto die liet zien wat men van een Q7-met-aflopende daklijn kan verwachten (foto 9 en 10). Vandaag zien we hoe de kolos in Lapland aan koudetests wordt onderworpen.

Uiteraard lijkt deze ingepakte Q8 een ingetogen versie te worden van de Q8 Concept die in Detroit schitterde. Goed zichtbaar zijn de achterlichtunits, exemplaren die duidelijk dunner zijn dan de units achterop de Q7 waar de auto zijn technische basis mee deelt. Wat aandrijflijnen betreft, komen uiteraard diverse benzine- en dieselmotoren op de bestellijst te staan. De Q8 Concept was voorzien van een e-tron beeldmerk, iets dat mogelijk verraadt dat ook productie-Q8 net als de Q7 met plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar komt.

Coupé-SUV's zijn behoorlijk populair bij autofabrikanten. SsangYong had ooit de Actyon in het gamma, maar wist daar niet bepaald potten mee te breken in de verkoopstatistieken. Later verschenen auto's als de BMW X6, X4, Mercedes GLE-Coupé en GLC Coupé ten tonele. Audi is wat dat betreft vrij laat met een dergelijk model. In 2018 verwachten we de Q8 in de showrooms van Audi tegen te komen.