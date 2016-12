Slideshow

Audi Q8 Concept naar Detroit Getekende gigant blikt vooruit

In de Duitse krant Die Welt is bij een interview met Audi-ontwerper Marc Lichte een eerste set beelden van Audi's Q8 Concept getoond.

Audi wil zijn modellengamma uitbreiden en het is deze Q8 die spoedig aan de cross-over-lineup wordt toegevoegd.

Tot op heden is maar weinig over de Q8 bekend. We zien de aanduiding e-tron op de voorzijde van de Q8, iets dat er uiteraard op wijst dat de Q8 in zekere mate geëlektrificeerd is. Of we met een plug-in hybride of met een volledig elektrisch model, of zelfs beide, te maken krijgen, is nog niet bekend. We verwachten dat de nieuwe Q8 zijn technische basis met de Q7 deelt. Eenmaal op de markt, omstreeks 2019, zal de Q8 de degens kruisen met auto's als de BMW X6 en de GLE-Coupé van Mercedes-Benz.

Het zal niet lang meer duren voordat we de hele Q8 Concept kunnen maken. Volgende maand debuteert het nieuwe model als studiemodel tijdens de North American International Auto Show in Detroit.

Via: Die Welt.