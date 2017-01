Slideshow

Audi presenteert SQ5 354 pk sterke 3.0 TFSI keert terug

In september vorig jaar presenteerde Audi de nieuwe tweede generatie van de Q5. In Detroit is de cross-over in een trainingspak gehesen en is als SQ5 op het podium getild.

De krachtigste variant van de Q5 krijgt van Audi een 3.0 TFSI mee die 354 pk en 500 Nm levert. Wie dat blok flink op zijn falie geeft, heeft in 5,4 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok staan. Op optisch vlak onderscheidt de SQ5 zich van zijn mindere broers door sportieve accenten én het sportonderstel dat de Q5 dichter bij het asfalt brengt.

Van de vorige generatie had Audi al een SQ5 op de prijslijst staan. In Nederland had die spierbundel een 313 pk sterke 3.0 TDI in het vooronder liggen. In andere markten dan die van ons, stond een SQ5 met dezelfde 354 pk sterke 3.0 TFSI onder de kap als die in de nieuwe SQ5. Of we deze benzine SQ5 in Nederland kunnen verwachten, valt nog te bezien.