Audi onthult Aicon Concept Autonome 2+2

Het zogeheten Volkswagen-feestje is in volle gang. Na de Audi R8 V10 RWS is het nu de beurt aan de Aicon Concept om de show te stelen.

Eerder liet Audi middels een tweetal teasers al weten dat het iets bijzonders in petto had voor de IAA. De wereld kan nu kennismaken met de Aicon Concept, een designstudie waarmee Audi zijn know-how op het gebied van elektrisch en autonoom vervoer ten toon wil spreiden.

Volgens Audi blikt de Aicon vooruit op 'vervoer van de wereld van morgen'. De Aicon Concept is daarmee ietwat toekomstmuziek, daar het model geen stuurwiel een geen pedalen heeft. Audi zet dan ook in op gadgets en communicatiesnufjes om de inzittenden te entertainen.

De Aicon Concept meet 5,44 meter in de lengte, is 2,1 meter breed en 1,5 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich 3,47 meter. Let wel, dat is 24 centimeter meer dan de lange variant van de R8 biedt. De auto staat op enorm 26-inch metend lichtmetaal. Reguliere lichtunits ontbreken. In plaats daarvan beschikt de auto over diverse oppervlakken die als 'scherm' fungeren. Audi spreekt over de aanwezigheid van 600 3D-pixels aan de achterzijde. De displays kunnen gerbuikt worden om signalen door te geven of om auto's en andere verkeersdeelnemers te waarschuwen.

In het ruimtelijk vormgegeven interieur zijn stoelen geplaatst die ver naar voren en naar achteren kunnen schuiven, tot 50 centimeter. De bagageruimten aan zowel voor- als achterzijde zijn goed voor 660 liter.

De Aicon beschikt over 4 elektromotoren die samen goed zijn voor 354 pk en 550 Nm koppel. Elk wiel beschikt over een motor. De actieradius moet tussen de 700 en 800 kilometer liggen. In minder dan 30 minuten moet het accupakket weer tot 80 procent van zijn kunnen zijn volgeladen.