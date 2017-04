Slideshow

Audi met e-tron conceptauto naar Shanghai Mysterieuze Audi hangt vol met ledlampen

Audi heeft een teaservideo vrijgegeven waarin we een nog mysterieuze conceptauto voorgeschoteld krijgen.

Er wordt in de video maar weinig duidelijk over de conceptauto, op een aantal belangrijke zaken na. Achterop de auto zien we de bekende e-tron-aanduiding terugkomen. Dat wijst op de aanwezigheid van een (gedeeltelijk) elektrische aandrijflijn. Het bijschrift van de video luidt 'charged with excitement', wat nog eens extra hint naar de elektrische lading die de auto nodig heeft om vooruit te komen.



Verder valt op dat de auto helemaal volgehangen is met ledverlichting. Niet alleen de koplampen, die we een aantal keer van heel dichtbij te zien krijgen, maar ook het Audi-logo geeft licht. Het lijkt, als we kijken naar het vage silhouet dat we van de neus zien, niet te gaan om een SUV. Daarvoor lijken de wielkasten te hoog te zitten. We zijn benieuwd wat het is. Audi geeft over een week meer informatie.