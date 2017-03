Slideshow

Audi licht plannen met EV's toe In 2020 drie volledig elektrische modellen

Audi is voornemens om in 2020 drie volledig elektrische modellen op de markt te hebben.

Het gaat daarbij niet om bestaande modellen met een elektrische aandrijflijn, maar echt puur elektrisch bedoelde auto's. De 'E-Tron SUV' bijt het spits af in 2018. We kregen in de vorm van deze conceptauto al een voorproefje van de elektrische nieuwkomer. Die auto moeten we zien als de Tesla Model X van Audi. In de conceptauto zaten drie elektromotoren die samen goed zijn voor een vermogen van 435 pk met een overboost naar 500 pk. Destijds sprak Audi nog over een beoogde actieradius van '500 kilometer bij lage snelheden'. Ook tijdens de jaarlijkse vooruitblikkende persconferentie van het merk werd die afstand genoemd.



Het tweede model komt een jaar later en wordt nu aangeduid als 'E-Tron Sportback'. Daarvan verwachten we dat het een soort A5- of A7-achtige wordt, waarmee Audi de pijlen richt op onder andere de Model S. Weer een jaar later, in 2020, moet een derde volledig elektrisch model in de voetsporen van de Volkswagen I.D. Concept treden. Die droogt hoogstwaarschijnlijk als een hatchback met A3-formaat. Audi zet erop in dat het halverwege het volgende decennium een derde van de nieuwe auto's met een volledige of gedeeltelijk elektrische aandrijflijn verkoopt.