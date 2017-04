Slideshow

Audi laat meer van de E-Tron Sportback Concept Nog even geduld

Deze week presenteert Audi tijdens Auto Shanghai de E-Tron Concept, een studiemodel dat vandaag weer een stukje van zijn exterieur aan de wereld toont.

Een week geleden ontvingen we van Audi het eerste levensteken van de E-Tron Concept, een studiemodel dat over enkele dagen zijn publieksdebuut beleeft tijdens de grootste autobeurs van China: Auto Shanghai. Vandaag kunnen we iets meer van het nieuwe studiemodel laten zien.

Het is nog ietwat onduidelijk wat hier precies voor ons hebben. Zijn naam 'Crossback' doet vermoeden dat Audi een vijfdeurs hatchback klaar heeft staan, en in zekere zin lijkt dat de gaan kloppen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de concept-car de vorm aanneemt van een SUV/Coupé, een auto met een aflopende daklijn in de stijl van de A5 en A7 Sportback. Daarmee komt Audi met een tweede studiemodel in deze categorie, de Q8 Concept hebben we immers al eerder gezien. Het is goed mogelijk dat Audi met dit nieuwe studiemodel vooruitblikt op een BMW X4- en Mercedes-Benz GLC Coupé-achtige.

Reguliere zijspiegels ontbreken en zijn vervangen door op stokjes geplaatste camera's. Led-verlichting is prominent aanwezig en ook Audi's-logo in de grille is verlicht. Het E-tron-deel van de naam wijst uiteraard op een zekere vorm van elektrificatie.