Slideshow

Audi laat gecamoufleerde e-tron Quattro zien Meer zicht op elektrische cross-over

De spionagefotografen hoeven voorlopig nog even niet op zoek naar de Audi e-tron Quattro, want Audi heeft zelf namelijk duidelijke foto's van een gecamoufleerd exemplaar gedeeld. De elektrische cross-over maakt volgend jaar zijn opwachting.

We zien het steeds vaker: een fabrikant deelt zelf foto's van een gecamoufleerd model. Deze keer is het Audi, dat de gloednieuwe e-tron Quattro op de gevoelige plaat heeft gelegd. Met de e-tron Quattro Concept blikte Audi in 2015 vooruit op deze auto. De productieversie, die zich nu dus voor het eerst laat zien, moet in 2018 van de band gaan rollen.



In grote lijnen herkennen we de conceptauto terug op deze foto's, hoewel uiteraard de scherpe randjes er een beetje af zijn. Net als bij de recent onthulde A8 prijkt er een brede grille in het front van de e-tron quattro en zijn ook hier weer de nodige Prologue-invloeden zichtbaar.



Zoals gezegd vindt de nieuwkomer volgend jaar zijn route naar de openbare weg. De e-tron Quattro moet de strijd aan gaan met de Tesla Model X, dus behalve een elektrische aandrijflijn verwachten we ook de nodige high-tech snufjes en autonome technologie. Het is de eerste auto in een reeks volledig elektrische modellen van Audi, die allemaal luisteren naar het e-tron-label. In navolging van deze e-tron Quattro verschijnt een jaar later de e-tron Sportback, die in Brussel gebouwd wordt. In 2020 komt Audi met hun variant van de Volkswagen I.D.