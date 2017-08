Slideshow

Audi beleeft beste juli ooit 2017 beent 2016 evengoed niet bij

Audi meldt dat het de beste julimaand ooit achter de rug heeft. De verkoopcijfers kwamen 3,5 procent hoger uit dan vorig jaar, maar in Nederland is het verschil aanzienlijk groter.

In totaal werden er in juli 154.600 nieuwe Audi's op kenteken gezet. In Europa kwamen de cijfers 1,4 procent hoger uit, Noord-Amerika laat een groei van 4 procent noteren en in Azië gaat het zelfs om 6,7 procent. China is daarvoor de hoofdverantwoordelijke, want met 51.235 verkochte auto's mocht Audi daar een plus van 10,3 procent in de boeken schrijven. Volgens Audi zijn het vooral de nieuwe A5 en de Q2 die stevig bijdragen aan de groei. In Nederland is de groei overigens nog groter dan in de genoemde regio's: met 1.100 auto's was juli 2017 hier voor Audi bijna 18 procent beter dan vorig jaar.

Toch is er niet alleen maar goed nieuws te melden, want ondanks de uitstekende cijfers van juli blijft 2017 tot nu toe achter dan 2016. Tot en met juli werden er 1.063.550 Audi's verkocht, ten opzichte van 1.102.711 vorig jaar. Die daling van 3,6 procent is volgens Audi te wijten aan een slechte start. Met de uitstekende juli op zak, is Audi positief over de vooruitzichten voor de tweede helft van 2017.