Slideshow

Audi A8-stamboom De voorgangers van Audi's toplimousine

Aanstaande dinsdag wordt de nieuwe Audi A8 onthuld, een mooie aanleiding voor een terugblik op zijn voorgangers.

Audi V8

In 1988 presenteerde Audi de V8, aangezien toenmalig opperhoofd Ferdinand Piëch wilde concurreren met de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse. De auto stond op een Audi 200-bodem en was dankzij het Quattro-systeem destijds de enige in zijn klasse met permanente vierwielaandrijving. Diens 3,6 liter grote achtcilinder was goed voor 250 pk en een koppel van 340 Nm. De acceleratie naar 100 km/h nam 7,6 seconden in beslag en de topsnelheid lag op 244 km/h. Later werd dat blok vervangen door een 4,2-liter V8 met 280 pk en 4.0 Nm. Naast een handgeschakelde vijfbak was er ook een automaat met vier verzetten leverbaar. De V8 was ook beschikbaar als L-variant met een bijna 31 centimeter langere wielbasis en een afwijkende koets. Ondanks z'n comfortabele karakter was de V8 niet vies van een potje racen. Audi boekte met deze auto in 1990 en 1991 overwinningen in de Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM). Er rolden in totaal zo'n 21.565 V8'en van de band in Neckarsulm.

Generatie 1 (D2)

In 1994 volgde de A8 de V8 op. Met dank aan een volledig aluminium koets en lichter platform woog hij met de lichtste motor (een 2,8-liter V6) slechts 1.435 kilo, veel minder dan zijn opponenten. Ter vergelijking: een vergelijkbaar gemotoriseerde 7-serie was 235 kg zwaarder. Luxe noviteiten zoals de van Porsche bekende Tiptronic-automaat, Rear Seat Entertainment en een elektronische remkrachtverdeler stonden op de optielijst. De A8 was wederom de enige in zijn segment met vierwielaandrijving. De dikste zelfontbrander was een 3.3 TDI V8, goed voor 225 pk en 480 Nm. Als topversie was het vlaggenschip van Audi leverbaar met een 420 pk sterke W12, die in de verlengde variant helemaal tot zijn recht kwam. De S8 kwam in 1996; destijds waren zulke extreem snelle versies van toplimousines nog erg dun gezaaid. De V8 in de S8 leverde 340 pk en een koppel van 410 Nm, waarmee hij in 5,5 seconden naar 100 km/h sprintte. Andere geleverde motoren waren een 3,7- en 4,2-liter V8 en 2,5-liter TDI V6.

Generatie 2 (D3)

In 2002 verscheen de tweede A8. De versies met de V8 kregen naast luchtvering standaard Quattro-vierwielaandrijving en een zestraps-Tiptronic. Gadgets als adaptieve cruisecontrol, meedraaiende koplampen en het Multi Media Interface (MMI) deden tevens hun intrede. Met 650 Nm was de 4.134 cc grote V8 de koppelrijkste dieselmotor. De machtige W12 had deze keer beschikking over 450 paarden. Op die uitvoering debuteerde de single-frame grille. Een 450 pk sterke 5,2-liter V10 FSI, gebaseerd op het blok uit de Lamborghini Gallardo, vond zijn weg naar de S8. De overige motoren waren een 2,8-, 3,0- en 3,2-liter V6 en twee 4,2-liter V8's. Daarnaast was er de 3.0 TDI V6 en een 4.0 en 4.2 V8 TDI. De A8 was ook populair op het witte doek: zo reed Jason Statham in deze limousine voor de film The Transporter.

Generatie 3 (D4)

In 2009 werd de nu af te lossen huidige A8 voorgesteld. Technische vernieuwingen zoals een achttraps-Tiptronic, ledlampen en een infraroodcamera kwamen beschikbaar. Daarnaast verscheen er een heuse hybridevariant met een verbruik van 6,3 liter per 100 kilometer (aldus de fabriek). In 2013 volgde een facelift met onder meer matrix led-koplampen en dynamische richtingaanwijzers. Zowel de ingenieuze koplampen als de opvallende richtingaanwijzers zijn inmiddels op steeds meer auto's te zien. De 4,2-liter V8 TDI was goed voor 385 pk en de 6,3-liter W12 genereerde 500 pk. Naast de S8 werd er voor het eerst ook een Audi S8 Plus geïntroduceerd, die dankzij 605 pk goed was voor een topsnelheid van 305 km/h (weliswaar een optie, maar toch). Het motorenpalet bestond verder uit een 2,0-liter viercilinder, 3,0-liter V6 en een 4,0- en 4,2-liter V8. Tot slot had je een 3.0 TDI V6 en 4.2 V8 TDI.

Generatie 4 (D5)

Het ontwerp van de komende Audi A8 zal waarschijnlijk voortborduren op dat van zijn voorganger en krijgt invloeden van de Prologue Concept. Innovatieve snufjes als een semi-autonome functie, Virtual Cockpit 2.0 en een actief onderstel, dat de topsegmenter voorbereidt op oneffenheden op de weg, behoren tot de mogelijkheden. Dankzij het MLBevo-platform slankt de auto tot zo'n 200 kilo af. Naast een 6,0-liter W12 kan er natuurlijk uit diverse benzine- en dieselmotoren gekozen worden.