Aston Martin Vantage AMR Pro en Rapide AMR Concept Straks alle Aston Martins aan de AMR

Aston Martin presenteert in Genève het label Aston Martin Racing (AMR). Op termijn worden alle modellen van het merk met een AMR-saus overgoten.

Het AMR-label staat voor betere prestaties, een sportiever uiterlijk en scherper weggedrag. In de vorm van de Vantage AMR Pro en de Rapide AMR concept-cars toont de Britse sportwagenfabrikant alvast twee voorbeelden van de AMR-receptuur.

De Rapide AMR heeft de lichtste vorm van het AMR-label. De normaal 558 pk sterke 6.0 V12 uit de Rapide S is afgetraind tot 600 pk. De vierdeurs Aston Martin krijgt een uitlaatsysteem met vier eindstukken mee, een systeem dat mede verantwoordelijk is voor de vermogenstoename. Een topsnelheid van 337 km/h moet haalbaar zijn. De Rapide AMR staat op 21-inch lichtmetaal, is Stirling Green gespoten en heeft her en der groene accenten. Een uitgebreide spoilerkit is van de partij voor een extra sportief uiterlijk, compleet met splitters en diffuser. In het interieur komen we uit koolstofvezel opgetrokken stoelen tegen en het geheel is afgewerkt met alcantara.

Dan is er de Vantage AMR Pro, de overtreffende trap van het AMR-label. In het vooronder ligt de 570 pk sterke V8 uit de Vantage GT4. De AMR Pro is nagenoeg klaar voor het circuit, met een aanpasbaar onderstel en aangepaste ophangingspunten voor de versnellingsbak en motor. De wielen, waaromheen Michelin Pilot Cup 2-banden zijn gevouwen, hebben een centrale wielmoer. Het uiterlijk is nog een tandje extremer dan dat van de Rapide AMR. Nieuw bumperwerk, een nieuwe grille, splitters, een achterspoiler en een diffuser: de Vantage AMR Pro zou het goed doen op een trackday.

Aston Martin laat weten de Rapide AMR en Vantage AMR Pro in productie te nemen. Van de Vantage AMR Pro komen zeven exemplaren beschikbaar, van de Rapide AMR aanzienlijk meer: 210 stuks.