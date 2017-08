Slideshow

Aston Martin Vanquish Zagato-familie uitgebreid Twee nieuwe versies gepresenteerd

Aston Martin heeft niet één, maar twee nieuwe leden aan de Vanquish Zagato-familie toegevoegd, De Vanquish Zagato Speedster en Shooting Brake komen naast de Volante en de Coupé te staan.

Onlangs liep onze spionagefotograaf de productieversie van de Vanquish Zagato Volante Concept tegen het lijf en zeer kort daarna verscheen een testexemplaar van een derde Vanquish Zagato-variant voor zijn lens. Het blijkt te gaan om de Speedster, een variant die vandaag is gepresenteerd en die direct gezelschap krijgt van de Vanquish Zagato Shooting Brake!

We wisten al dat Aston Martin van zowel de Vanquish Zagato Coupé als de Volante slechts 99 exemplaren gaat bouwen. Ook de nieuwe Shooting Brake komt in een oplage van 99 stuks beschikbaar. De Shooting Brake is met 28 stuks nog zeldzamer.

De Speedster kan gezien worden als een extremere variant van de Volante. Het design dat deze tweezitter draagt oogt een tandje agressiever. De handtekening van designhuis Zagato komen we ondermeer tegen in de vorm van de double bouble. Alle exemplaren van de Speedster zijn overigens al vergeven. Aston Martin houdt de lippen over de Shooting Brake nog enigszins op elkaar. We krijgen slechts een zijaanzicht van de nieuwkomer te zien, maar dat de tweezitter een bijzondere verschijning wordt, staat buiten kijf.

Alle vier de Zagato-varianten zijn gebaseerd op de Vanquish S. In het vooronder ligt dan ook dezelfde 600 pk sterke 6,0-liter grote V12. Met dat vermogen moet een snelheid van 100 km/h in zo'n 3,5 tellen bereikt zijn.

Coupé en Volante

In mei 2016 schoof Aston Martin tijdens het prestigieuze Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië de Vanquish Zagato Concept naar voren. Slechts een maand later trok Aston Martin het doek van de productieversie. De Vanquish Zagato leek in augustus vervolgens een opengewerkte broer te krijgen. De Vanquish Zagato Volante Concept werd namelijk naar voren geschoven, een dakloze variant van de door designhuis Zagato aangepakte Vanquish.