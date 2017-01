Slideshow

Aston Martin Vanquish nu ook als S Volante 603 pk voor Britse zonaanbidder

Momenteel eist de DB11 bij Aston Martin de meeste aandacht op, maar ook de Vanquish-familie is nog volop in leven. Vandaag maken we kennis met de Vanquish S Volante.

In 2013 schoof Aston Martin de Vanquish Volante naar voren, de open variant van de Vanquish die een jaar eerder werd gepresenteerd. Geheel volgens traditie werd de Vanquish-familie enkele jaren na zijn lancering uitgebreid met een krachtigere S-versie. De Vanquish S werd vorig jaar gepresenteerd. Vandaag maken we kennis met de Vanquish S Volante.

Waar de reguliere Vanquish Volante een 573 pk sterke V12 als kloppend hart heeft, is die rikketik met een inhoud van 5,9-liter in de S Volante net als in de dichte variant goed voor 603 pk en 630 Nm. Schakelen gaat door middel van een achttraps Touchtronic III-transmissie. Op optisch vlak onderscheidt de Britse schone zich van zijn met minder pk's bedeelde broer door zijn koolstofvezel accenten, diffuser en vier in plaats van twee eindstukken. Opvallend detail: in sommige markten is de Vanquish S Volante 'slechts' 588 pk sterk.

Het mag op moment van schrijven wellicht wat te fris zijn om met wapperende kruin in je cabrio te stappen, deze Vanquish S Volante weet je lichaamstemperatuur ongetwijfeld op peil te houden.