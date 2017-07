Slideshow

Aston Martin Valkyrie volledig in beeld Valkyrie toont in- én exterieur!

In Gaydon heeft men het druk met de ontwikkeling van een extreme hypercar: de Valyrie. Vandaag brengt Aston Martin het interieur van zijn extremist in beeld.

Samen met Red Bull Advanced Technologies en AF Racing werkt Aston Martin de Valkyrie, een hypercar waarvan we in juli vorig jaar de eerste beelden te zien kregen. Vandaag lijken we de definitieve versie van de nieuwe hypercar te zien.

Aston Martin blijft trouw aan het ontwerp van het prototype (AM-RB-001) dat Aston Martin in 2016 liet zien. De Valkyrie, die misschien nog wel het mees top een kruising tussen een Pagani Zonda en een Le Mans-racer lijkt, krijgt kleine koplampen, een bumper met meer openingen dan koolstofvezel en een klein koepeltje waarin het interieur zich schuilhoudt. Met name aan de achterzijde heeft Aston Martin wijzigingen doorgevoerd. De achterlichten krijgen een compleet andere vorm en lopen niet meer over de gehele breedte van de auto. Een enorme diffuser krijgt een blek onderaan het geheel, al neemt deze ongeveer de helft van het achteraanzicht in beslag.

Wie de vleugeldeuren opent, komt terecht in het hart van de koolstofvezel monocoque waar de Valkyrie op is gebouwd. Aston Martin belooft een Formule 1-achtige zit in de Valkyrie en dat betekent languit zitten met de benen iets omhoog gericht. Vierpuntsgordels houden de bestuurder, die uitzicht heeft op een zeer minimalistisch dashboard met slechts twee schermen en een F1-achtig stuur, op zijn plek. Schakelen gaat middels koppen op het afneembare stuur en op het stuurwiel wordt op een OLED-scherm de meest essentiële informatie gegeven. Alles om afleiding te voorkomen, aldus Aston Martin. Wegens het ontbreken van een achterruit is een achteruitkijkspiegel niet aanwezig.

In de flanken monteert Aston Martin camera's die dienstdoen als zijspiegels. Ze sturen een beeld naar de nabij de A-stijlen geplaatste schermen in het interieur. De vin die over het dak naar achteren loopt, eindigt in een slechts 5,5 mm breed en 9,5 mm hoog remlicht, een van led-techniek voorzien exemplaar dat eveneens knipoogt naar de F1-racerij.

De Valkyrie krijgt een V12 als kloppend hart die wordt gekoppeld aan een of meerdere elektromotoren. Het totaalvermogen moet op zo'n 1.000 pk komen te liggen, wat de pk-gewichtsverhouding op 1:1 brengt. Er worden slechts 150 Valkyries gebouwd. Meer informatie volgt waarschijnlijk spoedig!