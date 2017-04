Slideshow

Aston Martin schetst DBX Aston's eerste cross-over komt in 2019

Ook Aston Martin gaat het pad van de cross-overs bewandelen. In 2019 brengen de Britten de DBX op de markt, een auto die vandaag in grote lijnen wordt geschetst.

In 2015 maakte Aston Martin met de onthulling van de DBX Concept kenbaar dat het voornemens was een cross-over aan de line-up toe te voegen. Aston Martin heeft onlangs zijn nieuwe productiefaciliteit in Wales in gebruik genomen. Over twee jaar moeten uit deze nieuwe fabriek de eerste DBX'en komen rollen.

Hoewel de concept-car natuurlijk al een goede indicatie gaf van de uiteindelijke productieversie, acht Aston Martin het noodzakelijk de auto vandaag nog eens te schetsen.

Steeds meer merken die zich voorheen niet aan SUV's durfden te wagen, flirten met het segment. Bentley heeft de Bentayga, Lamborghini toont dit jaar in China de productieversie van de Urus Concept en inmiddels zijn ook een Maserati Levante of Jaguar F-Pace ingeburgerd in autoland.