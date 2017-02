Slideshow

Aston Martin op pad met DB11 S Sportievere DB11 vergezelt DB11 Volante

Aston Martin heeft een duidelijk sportievere versie van de DB11 gecamoufleerd de weg op gestuurd.

Een extra sportieve DB11, dat moet wel de DB11 S zijn. Zoals we gewend zijn van Aston Martin, krijgen de modellen na verloop van tijd een krachtigere S-versie om het gamma te versterken. Nu is het de beurt aan de kersverse DB11. Op de spionagefoto's is duidelijk te zien dat het hier niet om de standaard DB11 gaat. We zien kenmerken als een dikkere diffuser, grotere luchtinlaten, sportiever spoilerwerk en een kunstig gecamoufleerde grotere grille. De normaal 608 pk sterke 5,2-liter biturbo V12, die in de DB11 debuteerde, krijgt er ongetwijfeld tientallen pk's vermogen bij in de S. Een sportiever onderstel en grotere remmen moeten ervoor zorgen dat de extra kracht tot zijn recht komt.



Op hetzelfde besneeuwde terrein waar de DB11 S zijn rondjes maakt, spotte onze fotograaf ook de Volante. Nog steeds is de vorig jaar gedeeltelijk onthulde DB11 Volante voorzien van het nodige camouflagemateriaal en prijkt op de deuren de aankonding van de definitieve onthulling. Die laat helaas nog ruim een jaar op zich wachten. De DB11 S komt waarschijnlijk nog later.