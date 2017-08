Slideshow

'Aston Martin is volledig hybride rond 2025' Een kwart volledig elektrisch vanaf 2030

Aston Martin mag dan een relatief kleine en bijzonder exclusieve autobouwer zijn, ook dit merk ontkomt niet aan elektrificatie. Vanaf halverwege de jaren ’20 moet een hybridevariant bij ieder model een optie zijn.

Dat zegt CEO Andy Palmer in gesprek met The Financial Times. Aston Martin doet hiermee een voorspelling die lijkt op wat voormalig partner Volvo eerder beloofde, al gunt de Britse sportautobouwer zichzelf iets meer tijd. Ook dient de claim '100 procent hybride' op een bepaalde manier geïnterpreteerd te worden, want bij Aston Martin blijft het hybridesysteem vooralsnog optioneel. Dat 'volledig' slaat dus vooral op het complete modellengamma en niet op iedere specifieke auto.

Ook zal het in veel gevallen, overigens net als bij Volvo, gaan om zogenaamde mild-hybrid-systemen. Het soort 'hybride' waar Suzuki met z'n SHVS-techniek momenteel actief mee bezig is, slaat remenergie op om dat te gebruiken bij de acceleratie, maar dat gebeurt wel op kleine schaal. Een Mild Hybrid is dus een stuk minder 'hybride' dan bijvoorbeeld een Toyota Prius.

Naast de hybrides verschijnen er ook volledig elektrische Aston Martins. Dat er rond 2019 een elektrische Rapide op de markt verschijnt met de naam Rapid-E, is al even bekend. Ook SUV DBX verschijnt als EV, eveneens rond het einde van het huidige decennium. Tien jaar later, tegen 2030 dus, moet een kwart van de verkochte Aston Martins een EV zijn.

Palmer benadrukt dat de techniek die voor de omslag nodig is, niet eenvoudigweg bij partner Mercedes-Benz wordt ingekocht. "Je moet je belangrijkste, merkbepalende techniek zelf ontwikkelen", zegt de CEO. "Zoals we ook onze eigen V12 hebben, zo willen we ook dit belangrijke onderdeel van Aston Martin zelf bouwen". Eerder werd al bekend dat Jörg Ross is aangesteld om het ontwikkelingsproces in goede banen te leiden.

Aston Martin neemt elektrificatie dus serieus, maar zet er tegelijkertijd kanttekeningen bij. Zo is het merk geen voorstander van het algehele verbod op verbrandingsmotoren dat sommige landen voor ogen hebben.