Aston Martin en Red Bull kruipen naar elkaar toe Red Bull Racing wordt Aston Martin Red Bull Racing

De kogel is door de kerk: vanaf volgend F1-seizoen is Aston Martin hoofdsponsor van Red Bull Racing, een team dat wordt omgedoopt tot Aston Martin Red Bull Racing.

De intensievere samenwerking die Red Bull en Aston Martin vandaag aankondigen, opent mogelijk de deur naar het leveren van een F1-motor voor Red Bull door Aston Martin. Zeker is het nog niet, maar Aston Martin gaat in ieder geval om de tafel zitten. Mochten de Engelsen daadwerkelijk een motor leveren voor Aston Martin Red Bull Racing, dan zal dat pas vanaf 2021 zijn wegens de dan ingaande nieuwe F1-regels. Mogelijkerwijs stopt Red Bull op termijn met het gebruiken van motoren van Renault. In de wandelgangen wordt al even gesproken over het tijdelijk aanhaken van Honda als nieuwe motorleverancier.

De innige omhelzing tussen de twee bedrijven heeft ook nieuwe supercars voor de openbare weg tot gevolg. De Aston Martin Valkyrie is al een extreme hypercar die Aston Martin in samenwerking met Red Bull heeft ontwikkeld. Aston Martin schrijft dat de Valkyrie "[...] de eerste van een productlijn" is. Dat smaakt dus naar meer. Details daarover laat Aston Martin vooralsnog niet los.