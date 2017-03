Slideshow

Aston Martin AM-RB 001 wordt Valkyrie Productieversie verliest codenaam

Aston Martin heeft een hypercar op stapel staan die onder de naam AM-RB 001 werd ontwikkeld. Nu weten we hoe de extreme Brit uiteindelijk echt gaat heet.

We heten welkom: de Aston Martin Valkyrie. De op stapel staande extremist zet een oude traditie van Aston Martin voort waarbij modellen een naam kregen die met een V begon. Het begon allemaal in 1951 met de eerste Vantage, een sportievere versie van de DB2, en in 2017 is het tijd voor de Valkyrie om zijn vleugels te spreiden. Valkyrie is op zijn beurt een verwijzing naar strijdlustige godinnen uit de Noorse mythologie.

We weten al dat de Valkyrie een atmosferische en 6,5-liter grote V12 van Cosworth krijgt die doorspekt is met F1-techniek. Aston Martin belooft een pk-gewichtsverhouding van 1:1, iets wat uiteraard bloedstollende snelheden belooft.

De nieuwe twaalfcilinder wordt gekoppeld aan een sequentiële zevenbak die via schakelflippers kan worden aangestuurd. De Valkyrie is gebouwd rond een koolstofvezel monocoque die MonoCell is gedoopt. Rimac is opgetrommeld met de accusystemen voor de hybride Aston Martin te leveren.

Officiele specificaties laten nog even op zich wachten. Naar verluidt zal de nieuwe hypercar zo'n 1.000 kilo gaan wegen, wat gezien de pk-gewichtsverhouding van 1:1 zou wijzen op 1.000 pk. Aston Martin zou zo'n 150 exemplaren gaan bouwen, al zouden er ook 25 trackversies in het vat zitten.

Aston Martin is niet de enige fabrikant die een bijzondere hypercar met F1-genen in de pijplijn heeft zitten. Mercedes-Benz werkt onder de noemer Project One aan een supercar die een F1-aandrijflijn krijgt, een kleine V6 met een inhoud van zo'n 1,6-liter die volgens Mercedes-Benz meer dan 1.000 pk sterk is.