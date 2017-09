Slideshow

Aspark Owl gepresenteerd Bloedsnelle elektroracer

Eerder toonde het Japanse Aspark al een afbeelding van zijn Owl, een elektrische hypercar die nu in Frankfurt in z'n geheel is gepresenteerd.

Aspark's Owl laat zich het beste typeren als een elektrische Le Mans-racer, maar dan wel een die volgens de fabrikant gewoon de openbare weg op mag.

Exacte specificaties houdt Aspark nog even onder de pet, al weten we wel dat de elektrisch aangedreven supercar in staat moet zijn om in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Het gevaarte is slechts 99 centimeter hoog en komt in een zeer beperkte oplage beschikbaar. De volledige koets van de Owl is opgetrokken uit koolstofvezel en voor de wielen kiest Aspark voor magnesium.