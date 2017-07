Slideshow

Art deco: Godsil Manhattan met V16 op aardgas Duesenberg anno 2017

Al in 2013 schreven we voor het eerst over de auto die nooit kwam. Tot vandaag. De Godsil Manhattan is namelijk uit de dood herrezen!

Zo'n vier jaar geleden hoorden we voor het eerst over het Amerikaanse Godsil en diens plannen om een auto met een aardgas slurpende V16 op de markt te brengen. Lang bleef het stil rond het bijzondere project, maar de Godsil Manhattan is nu werkelijkheid geworden. Althans, min of meer.

De Godsil Manhattan is een auto die volgens zijn scheppers een moderne interpretatie is van opzichte auto's uit de jaren 20 en 30. Denk bijvoorbeeld aan de creaties van Duesenberg. Hoe lang het apparaat-met-plek-voor-vier is geworden, wordt niet vermeld. Wel spreekt Godsil over een wielbasis van 3,4 meter. De op 22-inch lichtmetaal staande auto heeft een zogeheten 'boat-tail', stapels glimmend staal en 'suicide doors'.

Onder de kap ligt een V16 van Amerikaanse makelij, een zestiencilinder die uit aardgas slurpt. Volgens het bedrijf is de keuze op aardgas gevallen omdat deze brandstof in de Verenigde Staten in grote hoeveelheden aanwezig is. Dat dat blok een behoorlijke cilinderhoud krijgt, staat buiten kijf. Godsil spreekt over een inhoud van zo'n 13,0-liter. De zestien cilinderpotten moeten in totaal zo'n 1.000 pk genereren. Deze bizarre Manhattan moet er mede voor gaan zorgen dat de Amerikaanse consument interesse krijgt in aardgas als brandstof voor auto's, zo stelt Godsil.

Deze Manhattan is niet het eerste idee dat uit het brein van CEO en oprichter Jason Godsil is ontsproten. Zo had hij in 2001 het voornemen om een moderne incarnatie van de Ford GT op de markt te brengen, aangedreven door een X16-blok (twee 'gespiegelde' V8's aan elkaar). Dit ambitieuze idee droeg de naam Godsil Divino, maar werd nooit werkelijkheid. De basis voor de Godsil Manhattan werd in 2010 gelegd toen Godsil een moderne 'art deco'-auto wilde bouwen.

Als het aan Godsil ligt, is de Manhattan nog maar het begin. Het bedrijf wil een sedan, een SUV, en een supercar met middenmotor bouwen. Worden dit rationelere modellen dan deze Manhattan? Absoluut niet. Allen moeten namelijk de reeds beschreven V16 meekrijgen. Net als deze Manhattan worden ook de andere auto's vernoemd naar Amerikaanse steden of herkenningspunten.

Hoe Godsil zijn geld bij elkaar krijgt, is nog even een moeilijk punt. Het bedrijf heeft bij de Amerikaanse overheid aangeklopt om geld te krijgen uit een fonds dat mede met boetegeld van de Volkswagen Groep (Dieselgate) is gevuld. Dit verzoek is afgewezen, daar er geen geld gegeven wordt aan commerciële projecten.