Ariel presenteert Project Hipercar Elektrische extremist

Het Engelse Ariel, bekend van puristisch speelgoed als de Atom en de buitenissige Nomad, blikt vooruit op een wel heel extreme hypercar!

Zojuist trok Ferrari het doek van Portofino en ook uit Engeland is vandaag nieuws over een snelheidsduivel afkomstig. Het Engelse Ariel heeft door de jaren heen naam gemaakt met de hardcore Atom, maar dat het altijd extremer kan, bewijst de kleine fabrikant met zijn Project Hipercar.

De Hipercar, dat volgens Ariel staat voor High Performance Carbon Reduction, is een volledig elektrische hypercar die in 2019 aan de wereld wordt voorgesteld. Een jaar later wordt autoland verrijkt met de bizarre Brit, een auto die nog wel een andere naam krijgt.

De samen met Equipmake en Delta Motorsport ontwikkelde hypercar verschijnt als achterwielaandrijver en voorwielaandrijver in de ontwikkelingskamers op de markt. Ieder wiel wordt aangedreven door een 299 pk en 450 Nm sterke elektromotor. De achterwielaangedreven variant is daarmee 600 pk sterk, terwijl de vierwielaangedreven maar liefst 1.200 pk mobiliseert. Volgens Ariel wekt de aandrijflijn van de 4WD-versie 1.800 Nm op in de motoren en daarmee 9.900 Nm op de wielen. Voor de 2WD-versie liggen die waarden op 900 Nm en 4.950 Nm. Het accupakket van de achterwielaangedreven variant is 42 kWh groot, terwijl de 4WD-variant over een pakket met een capaciteit van 56 kWh komt te beschikken.

De basis van de Hipercar bestaat uit een aluminium chassis waar een uit koolstofvezel opgetrokken koets omheen is gebouwd. Een prijskaartje durft Ariel nog niet te noemen, al meldt het bedrijf wel dat de Hipercar vergeleken met meer dan een miljoen euro kostende supercars een koopje wordt als je zijn prestaties meeweegt. Die prestaties zijn verre van mals. De 4WD-uitvoering moet in 2,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. In 3,8 tellen moet een snelheid van 161 km/h op de teller verschijnen terwijl in 7,8 seconden een snelheid van 241 km/h bereikt wordt.