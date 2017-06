Slideshow

Apple werkt aan software voor autonoom rijden Eigen auto Apple voorlopig nog wel onzeker

Apple heeft bekendgemaakt dat het toch werkt aan software voor autonome voertuigen. De komst van een eigen auto met die technologie aan boord, staat nog niet vast.

Apple houdt zich tóch nog bezig met de ontwikkeling van software voor autonoom vervoer. Dat geeft topman Cook aan in een interview met Bloomberg. Volgens Cook is het ontzettend belangrijke technologie. "Het is waarschijnlijk één van de meest ingewikkelde projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie," aldus Cook. Hij zegt daarbij nog niet zeker te weten of hun software ook in een 'Apple-auto' resulteert.



Dat Apple zich bezighoudt met autonoom rijden, is natuurlijk geen complete verrassing. Onder de naam Project Titan is Apple al sinds 2014 bezig met het ontwikkelen van 'iets' op het gebied van autonoom rijdende voertuigen, waarover diverse geruchten de ronde hebben gedaan. Zo zou het project leiden tot een autonome auto, waarmee Apple onder andere Tesla het leven zuur wil maken. Afgelopen najaar gingen er al geruchten dat die auto toch niet zou komen, maar dat Titan zich richt op software voor toepassing in auto's van andere merken. De uitspraken die Cook nu doet, bevestigen dat.