Slideshow

Apple hekelt meldplicht incidenten autonome tests 'Imago zelfrijdende auto in gevaar'

Apple is niet blij met de manier waarop incidenten bij het testen van zelfrijdende auto's moeten worden gerapporteerd. Dat blijkt uit een brief van het Amerikaanse bedrijf aan het Californische Department of Motor Vehicles (DMV), de overheidsinstantie die zich bezighoudt met de naleving van wetgeving rondom zelfrijdende auto's.

Apple kreeg eerder in april toestemming om met zelfrijdende auto's te gaan testen in Californë, waarmee de hevige geruchten dat het bedrijf aan een dergelijk project werkte werden bevestigd.



De techgigant is echter bang dat de huidige regelgeving rondom het testen het imago van zelfrijdende auto's beschadigt.

Het is Apple met name te doen om wanneer een zogeheten 'disengagement', het moment dat de bestuurder van zo'n auto de controle weer overneemt, als een incident moet worden gerapporteerd. De huidige regelgeving zou te veeleisend zijn, wat volgens Apple heeft geleid tot verwarring bij consumenten door negatieve berichtgeving in de medi



Volgens Apple zijn er een aantal scenario's waarin dat niet nodig zou zijn, omdat het juist vanzelfsprekend is dat op zulke momenten het autonome systeem wordt uitgeschakeld.

"Een ontkoppeling zou gedefinieerd moeten worden als een onverwachte gebeurtenis of een fout die van de bestuurder vereist dat deze de controle van het voertuig overneemt om een botsing of verkeersovertreding te voorkomen", aldus Apple.

Systeemfouten die verder geen invloed hebben op de verkeersveiligheid zouden volgens Apple niet mee moeten tellen, evenals extra voorzorgmaatregelen van bestuurders en geplande ontkoppelingen.



Daarnaast wil Apple af van de eis dat bedrijven die testen met zelfrijdende auto's moeten vermelden wat voor incident er plaats zou hebben gevonden als de ontkoppeling van het autonome systeem niet had plaatsgevonden. Een dergelijke omschrijving is volgens Apple speculatief