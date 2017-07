Slideshow

Apollo Automobil kondigt extremist aan IE schemert door

Het geplaagde Apollo heeft een teaser getoond waarin het merk de indrukwekkende bilpartij van een nieuwe supercar toont. Het beest draagt de naam 'IE'.

Eind vorig jaar schopte Apollo Roland Gumpert, één van de oprichters van het oorspronkelijke Gumpert, de laan uit. Roland vertrok al even geleden bij Gumpert en zette vervolgens Apollo, vernoemd naar de Gumpert Apollo, op, maar ook daar is de beste man inmiddels dus niet meer werkzaam. Dat betekent niet dat Apollo Automobil druk bezig is met duimendraaien. Het bedrijf stuurt namelijk een teaser de wereld in waarop de achterzijde van de IE wordt getoond.

Meer informatie over de IE hebben we nog niet. We zien een indrukwekkend ogende achterzijde met een koolstofvezel achterspoiler en drie in het midden geplaatste uitlaatpijpen. Het geheel vertoont enige gelijkenis met de Arrow die vorig jaar werd gepresenteerd, een circa 1.000 pk en 1.000 Nm sterke supercar die tot op heden slechts in conceptvorm is getoond. Of deze IE aan die Arrow is gerelateerd, valt nog te bezien.

Apollo Automobil heeft inmiddels Scuderia Cameron Glickenhaus omarmd. Samen werken de bedrijven aan een productieversie van de al genoemde Arrow. Hoe de vork exact in de steel zit, zal nog moeten blijken.