'Amerikaanse vraag SUV's groeit minder hard' Forse kortingen op forse auto's

SUV’s zijn in de Verenigde Staten momenteel niet aan te slepen, maar toch zitten de dealers nu naar verluidt met een forse voorraad opgescheept.

Hoewel de vraag naar hoogpotige vierwielers nog altijd groeit in de optimistisch gestemde Verenigde Staten, is de stijging van die vraag minder groot dan gedacht. Bloomberg meldt dan ook dat geïnteresseerden steeds vaker hoge kortingen kunnen bedingen bij de aanschaf van een SUV.

In tegenstelling tot Europa worden auto's in de VS doorgaans niet op bestelling geleverd, maar uit voorraad verkocht. Dealers houden er dan ook een groot terrein vol gloednieuwe modellen op na, maar dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Nu is er bijvoorbeeld ingekocht met de in 2015 gerealiseerde groei van 16 procent in gedachten, terwijl de SUV-verkopen in 2016 met 'slechts' 8 procent toenamen.

Het marktaandeel van de SUV is overigens nogal groot in de VS: maar liefst 40 procent van de verkochte auto's verdient het predicaat 'SUV'. De overvloed aan eveneens hoogpotige pick-ups is daarbij uiteraard niet meegerekend. De op die voertuigen na bestverkochte auto's van de VS, de Toyota Camry en Honda Accord, moeten zelfs voor hun positie vrezen omdat hun SUV-broeders RAV4 en HR-V steeds dichterbij komen. Die twee auto's staan dan ook op de 1e en 2e plaats op de lijst met bestverkopende SUV's en crossovers, gevolgd door de Nissan Rogue (hier X-Trail) en relatief compacte Ford Escape (Kuga). Pas op de vijfde plaats schittert een groter model, de Ford Explorer.