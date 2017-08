Slideshow

Amerikaanse Mazda-topman sceptisch over EV's "De verbrandingsmotor is nog lang niet dood"

Robert Davis, Mazda’s Senior Vice President Special Assignments voor Noord-Amerika, ziet nog een mooie toekomst voor de verbrandingsmotor. EV’s zijn volgens hem zeker niet de enige oplossing voor de problemen waar de auto-industrie nu voor staat.

"De snelheid waarmee het einde van de verbrandingsmotor nadert, wordt in mijn ogen erg overschat", sprak Davis onlangs op een seminar van CAR, het Center for Automotive Research. De Amerikaanse Mazda-functionaris is het niet eens met de financiële stimulansen waar EV-kopers in de VS mee over de streep worden getrokken en zegt dat de overheid dat geld beter in z'n zak kan houden. "Laat de industrie in plaats daarvan zelf zoeken naar goede oplossingen. Dat kan door een maximum aantal grammen CO2 per kilometer of aan de hand van de verbruikscijfers, maar houdt het niet bij het stimuleren van één enkele aandrijfvorm."

EV's hebben namelijk ook nadelen, benadrukt Davis. Eén daarvan is het afval dat ontstaat als de accu's moeten worden vervangen, maar daar blijft het niet bij: "Let wel, er is geen sprake van 'geen CO2', want dat wordt gewoon op een andere plek uitgestoten. De auto-industrie kan veel meer dan alleen maar EV's maken. Laten we doen wat waar we goed in zijn: op een creatieve manier met elkaar concurreren."

Mazda heeft met z'n SkyActiv-techniek inderdaad een lekker eigenwijze manier in handen om het verbruik terug te dringen, maar EV's heeft het merk, op een enkel studiemodel na, niet.

Bron: Automotive News